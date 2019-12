Politie verbaasd over afschaffing toegangscontrole aan gerechtshof

Patrick Lefelon

25 december 2019

10u29 0 Antwerpen De federale politie is verrast dat er vanaf 1 januari geen toegangscontrole meer plaatsvindt aan het hof van beroep op de Waalsekaai. Het fouilleren van bezoekers met de metaaldetector wordt afgeschaft. De lokale politie die de toegangscontrole deed, stopt er mee op 31 december.

Sinds de verhoogde terreurdreiging in 2015 worden hoven van beroep en rechtbanken in heel het land extra bewaakt. Toegangscontrole is daar een onderdeel van. Tot 31 december staat de Antwerpse lokale politie in voor de bewaking van het hof van beroep aan de Waalsekaai maar daarna trekt korpschef Serge Muyters zijn ploegen terug.

De nieuwe eenheid Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie neemt de beveiliging dan over van de lokale.

Dat lijkt duidelijk maar in de praktijk is dat iets ingewikkelder.

Woordvoerster Jana Verdegem van de federale politie: “Onze eenheid DAB is bevoegd voor de beveiliging en de ordehandhaving binnen in het hof van beroep. DAB patrouilleert in het gebouw, brengt verdachten naar de rechtszalen en houdt toezicht tijdens de processen. Daar stoppen de taken van DAB. De bewaking aan de buitenkant van het gebouw en de toegangscontrole zijn geen bevoegdheden van DAB. Wij waren trouwens niet op de hoogte dat de metaaldetector aan de ingang zou worden afgeschaft.”

De federale politie erkent dat de eenheid DAB het in Antwerpen moeilijk heeft om voldoende manschappen te vinden. Van de 80 plaatsen zijn er maar 51 ingevuld. Er is dus geen personeel op overschot om tijdelijk extra taken te doen aan het hof van beroep.

Securitas

Dat korpschef Serge Muyters zijn lokale politie weghaalt van de toegangscontrole aan het hof van beroep, hoeft niet te verbazen. Wettelijk gezien mag toegangscontrole ongewapend gebeuren en hoeft dus niet door een politiedienst te worden uitgevoerd.

De politie Antwerpen heeft die nieuwe wet al toegepast aan zijn eigen hoofdgebouw aan de Noorderlaan, op de grens met Ekeren. Daar gebeurt de toegangscontrole door privé-firma Securitas.

Alle andere politiekantoren worden in de loop van het voorjaar gesloten voor het publiek. Alleen wie een afspraak heeft, wordt nog binnengelaten.