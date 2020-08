Politie vat fietsdieven met behulp van cameratoezicht CVDP

02 augustus 2020

15u12 0 Antwerpen Twee mannen werden zaterdag door een politiecamera betrapt tijdens een fietsdiefstal. Het snelleresponsteam kon het duo arresteren.

Naast de reguliere politiepatrouilles op straat, houdt de politie ook cameratoezicht vanuit de commandokamer. Bij het nagaan of de coronamaatregelen goed opgevolgd werden in de stad, stuitte de camera-operator op een beeld waarop twee verdachten te zien waren die een fiets probeerden te stelen. Ze trokken eraan tot de fiets los kwam van een vast voorwerp. Daarna fietsten ze weg via de Breydelstraat in de richting van de Gemeentestraat.

Ondertussen reden al verschillende interventieploegen aan. Het snelleresponsteam was in de buurt en kon het duo staande houden. De mannen van 20 en 37 jaar werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.