Politie vat bestuurder met gestolen nummerplaten na achtervolging

CVDP

08 juni 2020

11u50 0 Antwerpen De Antwerpse politie achtervolgde vannacht een wagen met gestolen nummerplaten. Eén verdachte werd opgepakt, d e andere kon ontsnappen.

Een auto met gestolen nummerplaten werd vannacht gedetecteerd door slimme camera’s. Het snelle respons team kreeg de wagen in de gaten aan de werf van het Ooststation in Antwerpen en begon een achtervolging. “Op een bepaald moment reed de bestuurder van de wegvluchtende wagen in op de politie. De agenten schoten daarom op de banden”, vertelt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. Het voertuig kon wegvluchten en werd later gevonden aan de A12 op de verkeerswisselaar met de E19. De politie speurde de omgeving af. Eén verdachte werd gevonden en de andere wordt nog gezocht.