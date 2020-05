Politie treft cocaïne en cash geld aan in onderbroek van verdachte CVDP

03 mei 2020

15u21 0 Antwerpen De Antwerpse politie nam vrijdag 27 gram cocaïne in beslag bij een verdachte.

De mobiele eenheid controleerde op 1 mei een voertuig dat opviel door zijn ‘sportief’ rijgedrag. De bestuurder beging met de gsm in de hand meerdere verkeersovertredingen. De politie zette de wagen aan de kant voor een controle. In het portier konden de inspecteurs een zakje met meerdere hoeveelheden cocaïne aantreffen. De man werd gearresteerd. Tijdens een fouille werd in zijn onderbroek nog cocaïne en 690 euro cash aangetroffen. In totaal werd 27 gram cocaïne in beslag genomen.