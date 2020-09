Politie tikt meisjes op de vingers: “Geef mij geen linkse preek” Caroline Van de Pol

09 september 2020

18u31 0 Antwerpen Aan het Sint-Vincentius ziekenhuis in Antwerpen heeft woensdagmiddag een incident plaatsgevonden tussen de politie en twee meisjes. Beelden van de conversatie worden gedeeld op Twitter.



Volgens een van de meisjes zat ze samen met twee vriendinnen te eten. “De vriendinnen zitten in dezelfde bubbel”, zegt ze op Twitter. “We zaten dicht op elkaar en de politie zei ‘Geef mij geen linkse preek’ en ‘Gij denkt dat gij ver gaat komen in het leven’.”

Volgens Willem Migom van politiezone Antwerpen is de politie op de hoogte van het incident. “We keuren de uitspraken van die collega’s niet goed en hebben de zaak intern doorgegeven voor verder onderzoek. Er zal onder andere onderzocht worden wat er vooraf ging aan het filmpje. Een formele klacht hebben we nog niet ontvangen, maar we raden de meisjes aan om dat te doen.”