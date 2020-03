Politie sluit Zoo van Antwerpen Jan Aelberts

14 maart 2020

11u45 122 Antwerpen De Zoo in Antwerpen is deze voormiddag gesloten op politiebevel. Eerder had de dierentuin aangekondigd dat het park open zou blijven, maar op een persconferentie meldde het Nationaal Crisiscentrum dat alle dierenparken in ons land gesloten worden.

De Zoo van Antwerpen sluit dan toch de deuren, op expliciete vraag van de overheid. Dat bevestigt een woordvoerder van moedermaatschappij KMDA. In Antwerpen staat de politie aan de ingang om bezoekers te informeren, mensen die al aanwezig waren worden gevraagd om het park te verlaten.

Zaterdagochtend waren de Zoo en Planckendael gewoon open gegaan, ondanks de maatregel van de overheid om all recreatieve activiteiten af te gelasten. In de parken waren enkele maatregelen genomen, zoals de vraag om een meter afstand te houden en niet met cash geld te betalen. In Planckendael werden de restaurants en shops gesloten.

Maar op vraag van de overhuid sluit het dierenpark nu toch de deuren. De Antwerpse politie staat zaterdagvoormiddag aan de ingang van de Zoo om bezoekers te informeren. “De Zoo valt niet onder de noodzakelijke zaken die in het weekend mogen openen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Volgens woordvoerder Ilse Segers van de Zoo was het zaterdagochtend niet uitzonderlijk druk in het park. “Het ging voornamelijk om abonnementshouders die de frisse lucht opzochten.”

Ook dierenpark Planckendael in Muizen, deelgemeente van Mechelen, is zaterdagvoormiddag bezig de deuren te sluiten, bevestigt Segers. Daar staat geen politie aan de ingang.