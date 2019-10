Politie sluit tijdelijk drie kantoren voor werken Jan Aelberts

29 oktober 2019

17u18 0 Antwerpen Vanaf deze week zijn een aantal wijkkantoren van politiezone Antwerpen tijdelijk gesloten voor aanpassingswerken. De kantoren van de Kioskplaats in Hoboken, het Kristus-Koningplein in Ekeren en de Turnhoutsebaan in Borgerhout krijgen een nieuwe inkom, met extra aandacht voor de veiligheid van de bezoeker en het personeel.

De komende weken wordt gewerkt aan het onthaal van drie wijkkantoren van politiezone Antwerpen. Tijdens de werken zijn de drie kantoren gesloten voor bezoekers. Het kantoor van de Kioskplaats in Hoboken is vanaf nu gesloten tot maandag 25 november. Burgers kunnen terecht in de Doornstraat in Wilrijk of in het kantoor op de Sint-Bernardsesteenweg.

Het kantoor op het Kristus-Koningplein in Ekeren is gesloten vanaf maandag 4 november tot en met vrijdag 29 november. Burgers kunnen elke dag terecht in het kantoor op de Noorderlaan. Het kantoor op de Turnhoutsebaan in Borgerhout ten slotte sluit tussen maandag 11 november en vrijdag 20 december. Burgers kunnen al die tijd terecht in het kantoor aan de Handelsstraat of in de Unolaan te Deurne.

De werken kaderen in een betere beveiliging van de wijkkantoren. Naar analogie met het kantoor op de Noorderlaan worden de kantoren voorzien van een veiligheidssas.