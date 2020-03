Politie sluit Melkerij in Nachtegalenpark: “Terras zat vol” Jan Aelberts

15 maart 2020

11u48 274 Antwerpen De politie heeft zaterdagnamiddag rond 17 uur de Melkerij in het Antwerpse Nachtegalenpark laten sluiten. Er zou te veel volk bijeen gezeten hebben op het terras en de bankjes.

De brasserie aan de speeltuin was dan wel niet open, een drankje ‘afhalen’ in een aanpalend hutje kon wel. Vervolgens kon je daarmee op de banken rondom de speeltuin gaan zitten. Een creatieve oplossing van de uitbater, maar de drukte die ontstond in het park deed hem de das om. Zaterdagnamiddag om 17 uur kreeg de uitbater bezoek van twee politiepatrouilles. Die inspecteurs sloten de zaak.