Politie sluit café dat coronaregels omzeilt met opening één minuut na middernacht Patrick Lefelon

10 oktober 2020

14u27 53 Antwerpen Café La Suite op het Antwerpse Zuid heeft haar stunt met de opening na middernacht niet lang volgehouden. De politie was ook op de afspraak.

La Suite dacht het gat in de corona-sluiting gevonden te hebben. De zaak kondigde op sociale media aan zoals verplicht om 23 uur te sluiten, maar te heropenen om één minuut na middernacht. “Dan zijn we een nieuwe dag, dus dan geldt de verplichte sluiting niet langer.”

UIteraard ging die vlieger niet op. Het wijkteam van de politie West besloot om de zaak in de gaten te houden. Onder meer in de media is helder uitgelegd wat het sluitingsuur voor horecazaken is, en waarom die maatregel is bepaald.

Net na middernacht was er binnen geroezemoes te horen en zachte muziek. Buiten stond de zaakvoerder, een gewezen politieman nota bene, die voorbijgangers aansprak en hen meldde dat de zaak open was. Die man opende ook de deur voor gasten die met een taxi aankwamen.

De politie besloot in het belang van de volksgezondheid kort na middernacht om de bar te bezoeken. Er waren twaalf mensen binnen, onder wie twee personeelsleden. Er stonden nog volle glazen wat er op wees dat de zaak wel degelijk nog dranken serveerde. Om die reden stelde de politie een proces-verbaal op. De zaak is ook bestuurlijk gesloten