Politie sluit alle kantoren en werkt enkel op afspraak Patrick Lefelon

06 december 2019

18u21 0 Antwerpen De Antwerpse politie vormt alle kantoren om tot “afspraak-kantoren”. Niemand kan er nog zonder afspraak binnen. Alleen het hoofdgebouw aan de Noorderlaan op de grens met Ekeren blijft dag-en-nacht open voor het grote publiek.

Een jaar geleden besloot de politie om elf van de vijftien kantoren in Antwerpen te sluiten. Wie een aangifte wilde doen of een politieman nodig had, moest vooraf een afspraak maken. Vier kantoren (Noorderlaan, Merksem, Deurne en Quinten Matsyslei) zouden wel toegankelijk blijven voor bezoekers zonder afspraak.

Hoofdcommissaris Serge Muyters maakte vrijdagmiddag bekend dat dit plan wordt bijgestuurd. Tegen de zomer gaan op één na, alle kantoren dicht. Dus ook de regiokantoren in Merksem, Deurne en Quinten Matsyslei zullen niet langer vrij toegankelijk zijn. De kantoren worden omgebouwd tot ‘afspraken-kantoren.’

Het plan werd vrijdagmiddag toegelicht aan het personeel maar de vergadering verliep volgens enkele vakbondsleden woelig. “Wij zijn benieuwd of het personeel dit zomaar zal slikken", klonk het daar.

Vraag is ook hoe de politiek, vooral in de districten, zal reageren op de sluiting van hun politiekantoren.

Extra peloton

Deze sluiting gaat volgens korpschef Serge Muyters gepaard met een opwaardering van de wijkwerking van de politie. De wijkwerking krijgt er veertig personeelsleden bij. Het gaat dan voornamelijk om inspecteurs.

Daarnaast wordt de mobiele eenheid met één peloton van 45 mensen uitgebreid. Die laatsten worden ingezet voor acties en toezicht van de wijkwerking. Het peloton kan ook ordediensten overnemen die momenteel door de wijkwerking werden uitgevoerd.

Wie dringend politie nodig heeft, kan uiteraard de noodhulp bellen op 101 of langsgaan op het hoofdkantoor in de Noorderlaan. Voor minder dringende hulp is er altijd de Blauwe Lijn (0800 123 12)