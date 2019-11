Politie slaat straatdealer in de boeien: man (26) stond al zes keer geseind Toon Verheijen

11 november 2019

09u37 2 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam West van de politie Antwerpen heeft zondag een 26-jarige straatdealer in de kraag kunnen vatten. De man stond maar liefst zes keer geseind én had nog een bevel tot gevangenneming achter zijn naam staan.

Inspecteurs kregen zondag op de Leopold De Waelplaats een man in de gaten die nogal druk in de weer was met zijn gsm. Plots stapte de man in een geparkeerde wagen om er weer even snel weer uit te stappen. Toen de politie de man wilde controleren, zette hij het meteen op een lopen en dook een donkere steeg in. De man duwde de agenten weg toen ze hem wilden arresteren en hij probeerde opnieuw te vluchten. Dat lukte echter niet, want de politie kon hem in de boeien slaan. Een agent liep tijdens de arrestatie lichte verwondingen op.

Huiszoeking

Toen de man gefouilleerd werd, trof de politie een aanzienlijke hoeveelheid cash geld aan. Bij een latere huiszoeking trof de politie ook nog eens een hoeveelheid cocaïne aan. Bij de controle van zijn identiteit tenslotte kwamen de inspecteurs tot de vaststelling dat de 26-jarige man zes keer geseind stond én hij een bevel tot gevangenneming achter zijn naam had staan.