Politie schrijft voor 5.600 euro aan boetes uit in één dag Sander Bral

10 september 2019

15u40 0

De lokale politie controleerde maandag heel de dag door op foutparkeerders en andere verkeersovertredingen. 22 bestuurders werden beboet voor bellen achter het stuur, één van hen had zijn gsm zelfs in beide handen. Twee bestuurders negeerden het rode licht. 26 foutparkeerders krijgen een GAS-boete in de bus. Bij vijf bestuurders werd de boete onmiddellijk geïnd wegens parkeren in een voetgangerszone, twee bestuurders parkeerden op het trottoir. Het verkeersondersteuningsteam hield toezicht in burger om de pakkans te vergroten. In totaal werd voor meer dan 5.600 euro aan boetes uitgeschreven.