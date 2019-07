Politie schiet man dood die conciërge neerstak Patrick Lefelon

09 juli 2019

20u02 0

Een 35-jarige man is doodgeschoten door de politie nadat hij de conciërge van zijn gebouw met een mes had aangevallen. De man was geestesziek. Hij overleefde de kogels niet. De conciërge werd gewond aan het hoofd, maar is niet in levensgevaar.

Het schietincident gebeurde nadat een moeder die in de buurt van de Pelikaanstraat woont bij de politie alarm had geslagen. Zij kon haar 35-jarige zoon niet meer bereiken. Een politiepatrouille trok naar het gebouw op de hoek van de Plantin en Moretuslei met de Quinten Matsyslei. Samen met de conciërge gingen zijn naar de zesde verdieping.

Woordvoerster Caroline Vanderstokker van het Antwerpse parket: “Op basis van de informatie die op dit ogenblik voorhanden is, zou de 35-jarige man met een mes uitgehaald hebben naar de conciërge. Hierop heeft de politie gevuurd op de 35-jarige man. De conciërge werd gekwetst aan het hoofd en afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De 35-jarige man is kort nadien aan zijn verwondingen overleden.”

Geen rubberkogels

Meestal stuurt de politie één van zijn Snelle Respons Teams uit bij incidenten met wapengevaarlijke of onberekenbare personen. De SRT-agenten zijn uitgerust met Less Lethal Weapons , zoals machinegeweren die rubberkogels afschieten of stroomstootwapens. Waarom het SRT voor deze tussenkomst niet is uitgestuurd, was gisteravond niet duidelijk. De lokale politie gaf geen informatie, omdat haar agenten zelf onderwerp van het gerechtelijk onderzoek zijn.

Het Antwerpse parket stuurde zoals altijd bij schietincidenten met politie de gespecialiseerde speurders van het Comité P. ter plaatse. Zij onderzoeken of de Antwerpse agenten gehandeld hebben zoals voorgeschreven. Agenten mogen schieten als zijzelf of een andere burger in acuut gevaar zijn. Wanneer agenten beslissen te schieten, mikken zij op de borst. Dat wordt hen zo in de opleiding aangeleerd.

Naast het Comité P. kwamen er ook een wetsgeneesheer, een wapendeskundige en het labo ter plaatse.

De Plantin en Moretuslei bleef tot laat in de avond afgesloten tussen de spoorwegbrug en het Stadspark.

Louche gebouw

Het appartementsgebouw waar de schietpartij zich afspeelde, heeft een dubieuze reputatie. Het is een toevluchtsoord voor huurders die elders in de stad geen onderkomen vinden. Eind jaren negentig stond het ook bekend als een plek waar veel Oost-Europese prostituees hun klanten ontvingen.