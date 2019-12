Politie schenkt 540 kilo aardappelen en ajuinen van illegale straatverkoper aan Leger des Heils Jan Aelberts

09 december 2019

12u44 2 Antwerpen De Antwerpse politie heeft 540 kilo ajuinen en aardappelen aan Het Leger des Heils geschonken. Die werden eerder door de barmhartige inspecteurs in beslagen genomen toen een man ze illegaal vanuit een aanhangwagen verpatste op straat.

Samen met de mobiele eenheid heeft het wijkteam van Stuivenberg controles gedaan met het oog op de aanpak van sluikstort, parkeeroverlast, drugsgebruik en andere overtredingen. Een patrouille in burger zagen hoe een man vanuit een aanhangwagen zakken met ajuinen en aardappelen - alles samen 540 kilogram - verkocht. Hij had geen vergunning om die zaken op de openbare weg aan de man te brengen. De groenten werden in beslag genomen. De politie vroeg toestemming aan het parket om de etenswaren te kunnen schenken aan het Leger des Heils. Vandaag werden ze opgehaald.