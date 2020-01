Politie schaduwt twee winkeldieven op de Meir Jan Aelberts

18 januari 2020

15u39 0 Antwerpen De politie heeft twee winkeldieven van 22 en 25 jaar opgepakt op de Meir. Ze verlieten een winkel met 15 gestolen kledingstukken.

Vrijdag merkten twee leden van het team winkeldiefstallen van de regio West twee mannen op die over de Meir wandelden. Ze droegen een grote tas die opviel door de vorm van de inhoud. Gezien hun ervaring vermoedde de politiemannen dat het duo van plan was om een winkeldiefstal te plegen. Om die reden hielden ze de twee verdachten in de gaten. Het duo wandelde een winkel binnen op de Wapper. De vermoedelijke winkeldieven waren heel alert en hielden het winkelpersoneel goed in de gaten.

De politie kon vaststellen dat de verdachten meerdere kledingstukken uit het rek namen en in de draagtas stopten. Daarna verlieten ze snel de winkel zonder te betalen. Meteen liepen ze tegen de lamp. Buiten controleerden de inspecteurs de inhoud van de zak. Er werden 15 gestolen kledingstukken gevonden, nog voorzien van de alarmbutton. De twee winkeldieven van 22 en 25 jaar werden gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor.