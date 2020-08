Politie rukt massaal uit voor rellen op Antwerps strand van Sint-Anneke Jan Aelberts Patrick Lefelon Sander Bral

11 augustus 2020

18u45 2272 Antwerpen Zo’n vijftig jongeren zouden betrokken geweest zijn bij rellen op Sint-Anneke Plage, het Antwerps strand langs de Schelde. Dat blijkt uit foto’s en videobeelden van andere strandgangers en wordt gemeld door getuigen. De politie bevestigt dat er een vechtpartij was maar kon zelf geen feiten meer vaststellen.



Volgens getuige Kris Bollekens waren er een vijftigtal jongeren op het strand. “Ze kregen het onderling aan de stok, waarna de politie werd gebeld. Die kwam massaal ter plaatse. Alle jongeren werden gecontroleerd. Wie geen paspoort of mondmasker bij zich had, riskeerde een GAS-boete. Er zijn ook een paar zwemmers uit het water gehaald. Ook zij mogen zich aan een GAS-boete verwachten.”

Ondertussen is de rust teruggekeerd op het strand. Politiewoordvoerder Wouter Bruyns kan enkel bevestigen dat er een vechtpartij was op Linkeroever. “Wij zijn inderdaad meteen en massaal ter plaatse gegaan. Maar zoals wel vaker, gaat de betrokken groep dan uit elkaar. We proberen zoveel mogelijk betrokkenen te identificeren. Hoewel we zeer snel ter plaatse waren, konden onze ploegen geen feiten meer vaststellen. Momenteel heeft er zich ook nog geen enkele gewonde gemeld.”