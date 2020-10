Politie roept op niet deel te nemen aan Antwerpse ‘megadrink’



CVDP

08 oktober 2020

10u06 0 Antwerpen De voorbije dagen circuleerde een bericht op sociale media waarin werd opgeroepen om vrijdag deel te nemen aan een ‘megadrink’ in Antwerpen. Het evenement wordt georganiseerd uit protest tegen het sluitingsuur van de horeca. De politie benadrukt dat zulke manifestaties verboden zijn.

Het evenement vindt vrijdagavond plaats op de Grote Markt. Enkele cafébazen vragen om te verzamelen om 23 uur, het nieuwe sluitingsuur voor cafés, en om nadien uit protest verder te drinken. Hierbij zouden de coronamaatregelen gerespecteerd worden.

“Wij hebben alle begrip voor de frustraties over de verstrengde maatregelen, maar het is verboden om zulke manifestaties te houden. Het evenement is bovendien nooit aangevraagd”, zegt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “De regels zijn opgelegd door de federale overheid. Wij moeten ervoor zorgen dat ze nageleefd worden.” De Antwerpse politie contacteerde de oproeper die het bericht op sociale media verspreidde. Het evenement zou intussen terug zijn ingetrokken.