Politie rijdt twee Fransen klem na mislukte ontvoering in Antwerps drugsmilieu Patrick Lefelon en Sander Bral

01 juli 2020

19u54 66 Antwerpen Twee Fransen zijn zondagmiddag op spectaculaire wijze klemgereden op de Antwerpse Ring en gearresteerd door de politie. Het duo zou net daarvoor de 25-jarige M.R.C. hebben proberen ontvoeren op Linkeroever, een bekend figuur in het Antwerps drugsmilieu. Het dispuut zou gaan om een mislukte drugsdeal. De twee Fransen werden intussen terug vrijgelaten.



Op beelden aan onze redactie bezorgd is te zien hoe de Antwerpse politie zondag al twee mannen arresteerde op de Ring rond Antwerpen. Het duo in de witte bestelwagen werd eerst klemgereden door de politie. Op de beelden is te zien hoe de mannen op de grond gelegd en geboeid worden op de pechstrook. Later worden ze in politiewagens gezet en afgevoerd.

Ontvoering

Volgens onze informatie werd de bestelwagen al gespot in een eerdere achtervolging, nog voor de politie werd opgetrommeld. De twee Fransen zouden net daarvoor de bekende Antwerpse drugscrimineel M.R.C. (25) hebben proberen ontvoeren voor zijn woning op het Antwerpse Linkeroever. De ontvoering zou mislukt zijn waarna M.R.C. zélf de achtervolging inzette achter zijn belagers. Toen de politie de witte bestelwagen klem reed, was er van M.R.C. geen spoor meer. Hij bood zich later zelf aan bij de lokale politie waarin hij verklaarde dat de mannen hem probeerden te ontvoeren.

Mislukte deal

De mislukte ontvoering en achtervolging speelt zich naar alle waarschijnlijkheid af in het Antwerpse drugsmilieu. M.R.C. zou betrokken zijn in een mislukte drugsdeal die zich voordeed op het grondgebied van politiezone Neteland (Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar).

Het parket van Antwerpen bevestigt dat er zondag een ontvoeringspoging is geweest en dat twee verdachten werden gearresteerd door de politie. Die zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het onderzoek wordt verder gezet door de federale gerechtelijke politie.

