Politie rijdt opníeuw wagen klem op Antwerpse Ring en opníeuw zijn er drugs in het spel Sander Bral

05 juli 2020

18u39 8 Antwerpen De lokale politie heeft zondagavond een verdacht voertuig klemgereden op de Ring rond Antwerpen. De bestuurder ging op de vlucht van een routinecontrole en kon aan de afrit aan het Sportpaleis klemgereden worden door de politie. De chauffeur verzette zich hevig maar kon overmeesterd worden. In zijn wagen vond de politie drugs.

Zondagavond was de lokale politie van Antwerpen bezig met een routinecontrole rond en op de A12, met bijstand van een helikopter. “Op de A12 onttrok een chauffeur zich van de controle”, bevestigt politiewoordvoerder Willem Migom. “Er volgde een achtervolging over de Ring rond Antwerpen richting Nederland.”

Ter hoogte van afrit Deurne, aan het Sportpaleis, kon de politie het voertuig klemrijden. “De achtervolging strandde toen de vluchtende chauffeur tegen een politiewagen reed, zonder ernstige gevolgen”, gaat Migom verder. “De verdachte verzette zich hevig bij de arrestatie maar kon overmeesterd worden. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor.”

Drugs

Na de arrestatie vond de politie drugs in de wagen van de verdachte, wellicht ook de reden waarom hij wegvluchtte. Het is niet duidelijk over welke drugs het precies gaat en in welke hoeveelheden.

Vorige week zondag kon de politie ook al een voertuig klemrijden op de Ring. Toen werden er twee Fransen opgepakt die intussen weer werden vrijgelaten. Het duo had toen net geprobeerd de 25-jarige drugscrimineel M.R.C. te ontvoeren na een fout gelopen drugsdeal, maar dat mislukte.