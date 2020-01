Politie raakt bij verhuis 15.000 bewijsstukken kwijt tegen verdachte eigenaar datingsites Patrick Lefelon

23 januari 2020

16u20 36 Antwerpen De Nederlandse zakenman Peter L. uit Schoten moet voor de openbare aanklager drie jaar naar de cel wegens oplichting van honderden klanten van dating-sites. Er is maar één probleem: de politie is zes dozen met 15.000 bewijsstukken kwijtgespeeld bij een verhuis. “De rechten van verdediging zijn geschonden”, zegt advocaat Alex Buelens die Peter L. bijstaat.

Peter L. (50) had in 2008 al begrepen dat internet een enorm potentieel had voor datingactiviteiten. Hij lanceerde sites als “temptation-dating.eu”, “cupido-dating.eu”, “datesomeone.eu” en nog een rits anderen. Een lumineus idee dat in vijf jaar tijd zo’n 4,5 miljoen euro omzet genereerde. Peter L. bouwde een constructie met dochterfirma’s op om het geld naar Hongkong af te leiden.

De politie Voorkempen begon in 2011 een onderzoek nadat een aantal mannen een klacht had ingediend tegen de sites. Zij voelden zich opgelicht. Een abonnee schreef op een klachtenwebsite: “Zonder abonnement kreeg ik elke dag berichten van drie, vier dames die in mij wel iets zagen. Ik kon hen enkel contacteren als ik 98 euro lidgeld betaalde. Dat deed ik en daarna kreeg ik geen enkel bericht meer. RAAR MAAR WAAR. Dit is pure afzetterij.”

Schuilnaam

Peter L. verdedigde zich bij de speurders van pz Voorkempen. Hij betaalde bij klachten het lidgeld terug maar dat was niet altijd gemakkelijk omdat veel mannen onder een schuilnaam een abonnement afsloten. De echtgenote van Peter L. zette zich een week aan het printen en drukte 15.000 bladzijden met mails, facturen, rekeninguittreksels en andere bewijzen af.

Hoe kan de procureur hier vandaag zonder blikken of blozen toch een straf vorderen tegen mijn cliënt? Onze rechten van verdediging zijn meer dan geschonden. Advocaat Alex Buelens

Advocaat Alex Buelens: “Zes dozen, type kopiepapier, zijn bij de pz Voorkempen afgeleverd. Wat moeten wij jaren later in het dossier lezen? Dat die zes dozen met 15.325 documenten verdwenen zijn. Ergens verloren geraakt toen de politie verhuisde van Zoersel naar Brecht. Hoe kan de procureur hier vandaag zonder blikken of blozen toch een straf vorderen tegen mijn cliënt? Onze rechten van verdediging zijn meer dan geschonden. Die 15.325 stukken namen de verdachtmakingen tegen mijn cliënt weg.”

De openbare aanklager wees erop dat de kamer voor inbeschuldigingstelling zich al over dit verlies van bewijsstukken had gebogen. Volgens de KI ging het slechts om kopieën van bewijsstukken en kon Peter L. de 15.000 bladzijden wel opnieuw afdrukken. Daar had hij volgens de procureur geen zin in.

Advocaat Alex Buelens: “U moet eens proberen om een harde schijf van 2010 aan te sluiten op een computer van vandaag. U mag al blij zijn als de boel niet in de fik vliegt. De speurders zijn de bewijsstukken kwijt geraakt. Dat zij het oplossen!”

Bij cupido-dating hadden vier (!) vrouwen een echt profiel aangemaakt. Daartegenover stonden 1.595 mannen met een abonnement. De kans op een “date” was dus quasi nihil

Teaserprofielen

De procureur ging niet dieper in op de mysterieuze verdwijning van bewijzen en vorderde drie jaar cel wegens fiscale fraude en oplichting. Abonnees hadden geen schijn van kans om een partner te vinden op de datingsites van Peter L.

Als voorbeeld gaf de procureur de cijfers van Cupido-dating.eu. Op de site stonden 746 ‘teaserprofielen’, zijnde valse profielen van verleidelijke vrouwen die elke dag berichten naar kandidaat-abonnees rondsturen. Zodra een man een abonnement neemt, krijgt hij enkel profielen van bestaande vrouwen te zien. Bij cupido-dating hadden vier (!) vrouwen een echt profiel aangemaakt. Daartegenover stonden 1.595 mannen met een abonnement. De kans op een “date” was dus quasi nihil.

Advocaat Alex Buelens: “Oplichting? Alle datingsites werken met teaserprofielen om klanten te lokken. Het gebruik ervan staat zelfs beschreven in de algemene verkoopsovereenkomst. Mijn cliënt heeft goed geld verdiend en dat op een creatieve wijze naar Hongkong versluisd om belastingen te ontwijken. Niet om te ontduiken. Alle vereiste taksen zijn in Hongkong betaald. Hij verdient de vrijspraak zowel voor de oplichting als de fiscale fraude.”

De rechtbank doet uitspraak op 20 februari.