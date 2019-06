Politie pakt dealers op met behulp van helikopter Jan Aelberts

01 juni 2019

14u22 0 Antwerpen De politie heeft met de hulp van de helikopter van de federale politie een dealer kunnen oppakken in de Langveldstraat.

De melding kwam gisteravond binnen. De helikopter van de federale politie leverde op dat moment bijstand aan een actie van de mobiele eenheid en kon vanuit de lucht de verdachte wagen in beeld brengen. In de Kerkhofstraat werden de dealer en twee van zijn kompanen onderschept. De verdachte gooide nog snel een pakje met zo’n 19 gram cocaïne in de struiken, maar dat werd snel gevonden. Eén van zijn collega’s had een grote hoeveelheid cash geld op zak. De drie werden gearresteerd. Hun auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.