Politie pakt 28 transmigranten op aan Berchem-station Patrick Lefelon

29 oktober 2019

10u12 0 Antwerpen In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 oktober zijn bij een controleactie aan het station van Antwerpen-Berchem 28 personen opgepakt zonder geldige papieren. De controles waren voornamelijk gericht op de treinen die vanuit Brussel naar Antwerpen rijden. Met de actie wilde de politie mensensmokkel tegengaan en overlast in het station aanpakken.

Op basis van verklaringen stelt de politie nog steeds vast dat heel wat transmigranten zich vanuit Brussel - voornamelijk via het openbaar vervoer - naar onder andere Antwerpen begeven. Zij komen met de trein toe in de stations Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal, en begeven zich van daaruit verder met de tram en/of bus naar de parkings langs de autosnelwegen, waar ze in vrachtwagens proberen te klimmen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken. Het fenomeen transmigratie en de overlast die ermee gepaard kan gaan is daardoor bijzonder voelbaar in en rond stations, bushaltes en snelwegparkings.

In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 oktober voerden de federale en lokale politie een controleactie aan het station van Antwerpen-Berchem. Met deze actie wilde de politie netwerken van mensensmokkelaars in kaart brengen, de overlast in en rond het station aanpakken en de betrokken transmigranten ontraden om de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

In totaal werden bij deze actie 28 personen bestuurlijk aangehouden, omdat ze niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken. Het ging om 27 mannen en 1 vrouw. 10 personen verklaarden afkomstig te zijn uit Eritrea, 17 uit Soedan en 1 uit Ethiopië. 11 van de 28 aangehouden personen verklaarden minderjarig te zijn.

De actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Antwerpen van de Federale Politie. Zij werden bijgestaan door collega’s van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, de Spoorwegpolitie, de Directie Openbare Veiligheid, het Interventiekorps van de CSD Antwerpen en zes lokale politiezones (PZ Minos, PZ Zara, PZ Regio Turnhout, PZ Bodukap, PZ Balen-Dessel-Mol en PZ Zwijndrecht). Ook het parket van Antwerpen, de Dienst Vreemdelingenzaken en Securail waren bij de actie aanwezig.