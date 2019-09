Politie overmeestert bezoeker van Comic Con met ‘groot mes’ na meldingen van ongeruste tramreizigers Patrick Lefelon

15 september 2019

11u52 32 Antwerpen Een onoplettende man met een groot mes is gisteren door de Antwerpse politie overmeesterd toen hij van de tram stapte. De man kwam van de beurs Comic Con Antwerp waar bezoekers zich inleven in de wereld van sciencefiction, fantasy en comics.

Voorbijgangers zagen zaterdagmiddag op de Meir een man met een groot mes rondlopen. Hij daalde af naar het premetrostation. De politie stuurde een ploeg ter plaatse, maar kon de verdachte niet meer vinden. Hij was al met een tram vertrokken.

Op Linkeroever stond een andere politieploeg de aankomende tram op te wachten. De man stapte af aan de halte Halewijn en werd onmiddellijk overmeesterd door twee agenten.

Woordvoerder Wouter Bruyns: “De tramreizigers zijn op geen enkel moment in gevaar geweest of zijn schrik aangejaagd. Deze man was gewoon onvoorzichtig om het grote mes, dat hij meegenomen had van die beurs, zo openlijk te dragen. Het mes is ook geen echt mes, maar dat kunnen voorbijgangers vanop afstand niet zien. De man heeft zich niet verzet tegen zijn arrestatie. Het nepwapen is in beslag genomen.”