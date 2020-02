Politie op zoek naar vermiste Sylvia Stoelen (47): “Vrouw kan verward overkomen” Jan Aelberts

17 februari 2020

13u59 0 Antwerpen De federale politie is op zoek naar Sylvia Stoelen (47). Ze verliet donderdag het Stuivenbergziekenhuis in Borgerhout rond 19 uur en is sindsdien spoorloos.

De vrouw is, volgens de beschrijving van de federale politie, 1.70 meter lang en normaal gebouwd. Ze heeft lang bruin krullend haar en een onverzorgd voorkomen. Op de dag van haar verdwijning droeg Stoelen een lichtkleurige donsjas, een jeans en sportschoenen. De vrouw kan verward overkomen en heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie meer info heeft over de verdwijning, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.