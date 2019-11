Politie op zoek naar nieuwe sporen richting vermiste Ben (28), fysieke zoektochten voorlopig gestaakt Sander Bral

16 november 2019

12u22 7 Antwerpen Voorlopig wordt er niet meer fysiek gezocht naar de vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene (28) die vorige week zondag spoorloos verdween. De politie gaat op zoek naar nieuwe sporen door alle camerabeelden nog eens te bekijken en gsm-signalen opnieuw te controleren. “Zodat er gerichter gezocht kan worden.”

De buurt rond het Sportpaleis, het Lobroekdok, het bassin aan de Slachthuislaan en de omgeving van de IJzerlaan. Politie, brandweer en civiele bescherming kamden de voorbije week elk hoekje uit rondom de plaats waar Ben Vanleene (28) voor het laatst op beeld genomen werd door camerabewaking en waar zijn gsm-signaal voor het laatst werd opgepikt. Zonder succes.

Onderzoek op afstand

“De fysieke zoektochten zijn voorlopig gestaakt”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We voeren de komende dagen onderzoek van op afstand door onder andere alle camerabeelden nog eens te bekijken en de gsm-signalen te checken. We gaan op zoek naar nieuwe sporen zodat er eventueel gerichter gezocht kan worden.”

Ben Vanleene is 1m82 lang en normaal gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere kakigroene jas met kap, een rode hoodie, een roodwitte sjaal van Royal Antwerp FC, een donkere jeansbroek en bruine lederen schoenen.

Tips kunnen nog steeds doorgegeven worden via het gratis nummer 0800/30.300 of via opspringen@police.belgium.eu.