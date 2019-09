Politie op zoek naar daders van overval met geweld op goudhandelaar Sander Bral

19 september 2019

16u32 12 Antwerpen Politie en parket zijn op zoek naar de twee daders die in juni een goudhandelaar overvielen aan de bushalte op het Koningin Astridplein in Antwerpen. Ook een derde persoon, die het slachtoffer een tijd volgde vooraleer hij overvallen werd, wordt gezocht.

De straatoverval deed zich voor op vrijdag 21 juni om 13.55 uur. Twee daders overvielen een 47-jarige goudhandelaar met de Italiaanse nationaliteit aan de bushalte op het Koningin Astridplein en konden een rugzak en een trolley buitmaken waar zes kilogram goud in zou hebben gezeten. Ze vluchtten weg in de richting van de Van Schoonhovenstraat.

Drie verdachten

De eerste dader is normaal tot struis gebouwd. Hij droeg op het ogenblik van de feiten een donkere broek, een donkere jas, donkere schoenen en een zwarte pet.

De tweede dader is ongeveer 1m80 lang en mager gebouwd. Hij droeg een blauwe jeans, een zwarte t-shirt met het opschrift ‘adidas’, zwart-witte sportschoenen en een zwarte pet.

De derde persoon die gezocht wordt, volgde het slachtoffer voor de feiten. Hij heeft een baard en droeg zwarte kledij, zwarte schoenen met witte zolen, een zwarte pet en een zonnebril.

Wie meer weet over deze zaak kan gratis en anoniem contact opnemen met de speurders via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.