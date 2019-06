Politie ontdekt kraakpand dankzij alerte buurtbewoners Sander Bral

14 juni 2019

Een interventieteam van de lokale politie werd woensdag naar de Stijfselstraat gestuurd omdat de deur van een leegstaand pand er openstond. Volgens getuigen zouden er sinds kort opnieuw mensen in en uit het huis gaan. Volgens de bestanden van de politie stond er niemand ingeschreven op dat adres. De politie die ter plaatse kwam, doorzocht het pand.Hoewel er drie slaapplaatsen ontdekt werden, kon niemand aangetroffen worden. Er lagen wel etensresten en gebruiksmiddelen voor drugs. Er was dus sprake van een kraakpand. De eigenaars van het pand werden gecontacteerd maar die waren niet in de mogelijkheid om het gebouw af te sluiten. Om alle risico’s te beperken, werd een slotenmaker gevorderd op kosten van de eigenaar. Het wijkteam en de stedelijke diensten volgen dit dossier verder op.