Politie onderzoekt mogelijk schietincident (met alarmpistool) op Linkeroever Toon Verheijen

20 september 2020

23u23 0 Antwerpen De politie is een onderzoek gestart naar een mogelijk schietincident op Linkeroever zondagavond. Een getuige hoorde vier schoten en een wagen die met gierende banden wegreed, maar slachtoffers of daders werden er niet aangetroffen. Mogelijk is er geschoten met een alarmpistool.

Het was een bewoonster uit de omgeving van de Vlaamshoofdlaan die zondagavond de politie belde dat ze enkele duidelijke schoten had gehoord. Ze maakte ook melding van enkele mogelijk verdachte individuen en van een wagen die met gierende banden vertrok. “We hebben wel wat sporen gevonden die op een schietincident kunnen wijzen", zegt Willem Migom van de politie Antwerpen. “Maar onze vermoedens gaan uit naar een alarmpistool. Van eventuele verdachten of slachtoffers hebben we geen idee. Die waren niet meer ter plaatse toen de politie aankwam.”

Het labo kwam nog wel ter plaatse voor een sporenonderzoek.