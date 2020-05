Politie onderschept razendsnelle step Patrick Lefelon

24 mei 2020

12u29 0 Antwerpen Op de Borsbeekbrug haalde een elektrische step zaterdag een motorploeg van de Antwerpse verkeerspolitie in. De motards reden zelf net geen 50 km/uur.

De bestuurder van de step dacht dat hij onder de ‘regels voor voortbewegingstoestellen’ viel. Dat is een categorie in de verkeerswetgeving waaronder steps met een motor vallen als zij niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden. In dat geval is er geen verzekering nodig. Deze step viel door zijn hoge snelheid niet binnen die grenzen. Daarom liet het parket de step in beslag nemen omdat het niet geldig verzekerd was.

De verkeerspolitie onderschepte zaterdag na een signaal van de ANPR-camera’s een auto aan de Bisschoppenhoflaan. De bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen, dat lag nog op de rechtbank naar aanleiding van een rijverbod. De man moest eerst nog een herstelexamen afleggen vooraleer hij opnieuw achter het stuur mocht kruipen. Zijn speekseltest was ook positief. De politie liet de auto takelen.

Ook een bestuurder die op de Boomsesteenweg gecontroleerd werd, testte positief op het gebruik van drugs waardoor zijn rijbewijs ingehouden werd

Ook op de Belgiëlei controleerde de politie een auto na een positief ANPR-signaal. De bestuurster van de wagen had al verschillende rijverboden opgelopen voor zo’n 105 dagen samen maar die konden nooit eerder betekend worden. De vrouw moet zich nu binnen de vier dagen aanbieden op de rechtbank om haar rijbewijs in te leveren.