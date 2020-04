Politie onderschept geseind voertuig en betrapt bestuurders met ongeldig rijbewijs CVDP

27 april 2020

15u51 0 Antwerpen Zondag hield de verkeerspolitie toezicht op het verkeer op het Antwerpse grondgebied. Naast vele kleine overtredingen onderschepten ze ook een voertuig met geseinde nummerplaat en betrapten ze twee bestuurders met een ongeldig rijbewijs.

Dankzij de ANPR-camera’s konden motards een voertuig onderscheppen waarvan de kentekenplaten geseind stonden. Het kenteken diende in beslag genomen te worden voor misbruik van vertrouwen. De verkeerspolitie zette ook een wagen aan de kant voor controle. De bestuurder gaf een Oekraïens rijbewijs af waarvan de inspecteurs vermoedden dat het vals was. Voor de zekerheid riepen ze de expertise in van de luchtvaartpolitie in Deurne. Zij bevestigden het vermoeden. De bestuurder had geen ander geldig rijbewijs op zak en dus immobiliseerde de politie de auto.

De verkeerspolitie liet ook een motor met drie wielen stoppen. De bestuurder beschikte niet over het juiste rijbewijs om met dat type voertuig te rijden. De bestuurder was daar ook zelf van op de hoogte. Op aangeven van het parket is ook dat voertuig geïmmobiliseerd. Verder betrapten ze onder meer nog 16 bestuurders die aan het gsm’en waren, zeven roodrijders, drie bestuurders die fietsers inhaalden in een fietsstraat en evenveel bestuurders die de volle witte lijn hadden overschreden.