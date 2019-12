Politie neemt tien wagens in beslag: ”Bijkomend wapen in de strijd tegen roekeloze chauffeurs” Sander Bral

10 december 2019

15u16 0 Antwerpen In haar strijd tegen gevaarlijke bestuurders heeft de lokale politie van Antwerpen tien wagens in beslag genomen. Sinds begin juni kan de politie wagens in beslag nemen van roekeloze chauffeurs. De tien bestuurders brachten andere weggebruikers in gevaar en waren gekend voor eerdere inbreuken. Bovendien was er bij het meerendeel van de chauffeurs sprake van drugs- of alcoholgebruik.

“De bestuurlijke inbeslagname van voertuigen is een belangrijk wapen in de strijd van Politiezone Antwerpen tegen roekeloos en gevaarlijk rijgedrag”, klinkt het bij de lokale politie. “De betrokken bestuurders worden door de stedelijke diensten na een inbeslagname aan een begeleidingstraject onderworpen. Verschillende bestuurders moesten een sessie ‘alcohol in het verkeer’ bij VIAS volgen en/of het toneelstuk ‘Fractie van een seconde’ bijwonen als voorwaarde om hun voertuig ooit terug te kunnen krijgen. Ze moeten, naast verkeersboetes, ook een retributie betalen voor de duur van de inbeslagname. Voorlopig werden zes voertuigen vrijgegeven, waarvan drie ook effectief werden opgehaald. Vier voertuigen blijven in beslag.”

Effect

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is tevreden over het proefproject. “De eerste zes maanden maken duidelijk dat dit een maatregel is die niet onbezonnen wordt toegepast. In alle dossiers was er sprake van gevaarlijk rijgedrag, vaak onder invloed,” aldus de burgemeester. “De bestuurlijke inbeslagnames missen dus hun effect niet maar gebeuren zeer gericht. We gaan het proefproject verder zetten en na een jaar evalueren of de maatregel breder moet worden ingebed in de reguliere werking van ons korps.”

Lees hieronder het overzicht van alle tien in beslag genomen wagens, beschreven door de lokale politie.

Bestuurder onder invloed

Begin juni werd tijdens een controleactie van de verkeerspolitie een BMW 1 opgemerkt die tijdens de avondspits verschillende rode verkeerslichten negeerde en aan hoge snelheid door de binnenstad reed. Meerdere voetgangers werden hierbij in gevaar gebracht. Toen het voertuig de Waaslandtunnel inreed werden verschillende ploegen aangestuurd en kon de wagen onderschept worden op de Charles De Costerlaan. De nummerplaten op de wagen bleken niet toegewezen aan het betreffende voertuig. Meer nog, de wagen bleek niet geldig ingeschreven en niet verzekerd. De jonge bestuurder, die zich zeer arrogant opstelde tijdens de controle, testte positief op het gebruik van cocaïne en was bij de politie reeds gekend voor verschillende zware verkeersinbreuken. Op basis van de vaststellingen werd het voertuig in beslag genomen.

Kind moet wegspringen

Op zondag 16 juni hoorde een patrouille op de Turnhoutsebaan een voertuig aan hoge snelheid wegrijden. De inspecteurs zagen ook hoe een fietsend kind moest wegspringen om een aanrijding te vermijden. De politie kon het voertuig ter hoogte van het Terloplein staande houden. De bestuurder gaf aanvankelijk een valse naam op aan de politie, die zijn identiteit echt kon achterhalen. De man van 22 was gekend voor verschillende (zware) verkeersinbreuken. Het voertuig betrof een huurauto van een Duits verhuurbedrijf. Gezien de ernst van de feiten werd de wagen (een Mercedes C63) door de politie in beslag genomen.

Driftende bestuurder

Dinsdag 18 juni werd door een verkeerspatrouille een voertuig opgemerkt dat met behulp van de handrem slipmanoeuvres maakt. Ter hoogte van de Paulus Beyestraat maakte de bestuurder een gelijkaardig manoeuvre, waarna hij met gierende banden verder reed. Het voertuig passeerde aan dezelfde hoge snelheid aan een school, ondanks de aanwezige schoolkinderen. De politie kon het voertuig in de straat tot stilstand brengen. Hoewel de verdachte aanvankelijk weerstand probeert te bieden, werd hij toch onderworpen aan een controle. Hij testte positief op alcohol- en op drugsgebruik. De man van 36 zag zijn rijbewijs meteen ingetrokken, zijn wagen werd in beslag genomen.

Bromfiets op het voetpad

Een ploeg van de verkeerspolitie die patrouilleerde met een anoniem voertuig merkte op donderdag 20 juni een man op een bromfiets op die op het trottoir reed. Toen ze de man staande wilden houden voor controle reed hij op de stoep de Gemeentestraat in en draaide hij tegen de rijrichting de Carnotstraat en nadien de Van Wesenbekestraat in. Na nog een reeks andere verkeersovertredingen, waarbij telkens voetgangers die zich op de stoep bevonden in gevaar werden gebracht, kan de politie de man staande houden in de Spoorstraat. Het dienstvoertuig van de politie raakt hierbij licht beschadigd wanneer de man er tot tweemaal toe tegen rijdt. De politie moest de man uiteindelijk overmeesteren alvorens hij gecontroleerd kon worden. De verdachte (33) legde een positieve ademtest af en bleek onder invloed van drugs. Zijn bromfiets werd bestuurlijk in beslag genomen, gezien de ernst van de overtredingen.

Gevaarlijke bestuurder brengt meerdere mensen in gevaar

Begin juli werd in Deurne een brokkenpiloot gevat nadat hij een dollemansrit door Deurne maakte. De bestuurder (24) reed over het voetpad, negeerde aan hoge snelheid een rood licht, raakte een geparkeerd voertuig en slipte met gierende banden door de wijk. De snelheid van de man werd bij momenten op meer dan 100 kilometer per uur geschat en dit binnen de bebouwde kom. Meerdere voetgangers moesten wegspringen, alvorens een ploeg van het snelleresponsteam het voertuig kan stoppen en de bestuurder kan vatten. De verdachte legde een positieve drugstest af, hij bleek bovendien gekend voor eerdere verkeersovertredingen. Het voertuig werd bestuurlijk in beslag genomen.

Jonge wegpiraat zonder rijbewijs verliest wagen

Een patrouille van het wijkteam van de Unolaan merkte eind september een BMW op die heel gevaarlijk rijgedrag vertoonde in de omgeving van de Tweemontstraat. Het voertuig reed 90 kilometer per uur in een zone 50, gaf nergens voorrang van rechts en bracht verschillende weggebruikers in gevaar. De politie zette het aan de kant en trof achter het stuur een 18-jarige man aan die geen rijbewijs kon voorleggen. Hij beweerde zijn voorlopig rijbewijs niet op zak te hebben, maar dat verhaal bleek na controle niet te kloppen. Omdat het niet de eerste keer was dat de jongen zonder rijbewijs achter het stuur was betrapt en hij de ernst van de feiten niet leek te beseffen, werd beslist zijn wagen in beslag te nemen. Toen de politie de wagen doorzocht werd als kers op de taart een mes, een lachgaspatroon en munitie gevonden.

Bestuurder kan parkeerboete niet verkroppen

Op 14 november werd een bestuurder geverbaliseerd door de mobiele eenheid omdat hij deels op het voetpad geparkeerd stond. De bestuurder (25) stelde zich meteen verbaal agressief op. Hij weigerde zijn wagen te verplaatsen en stelde dat hij toch al een boete moest betalen. Toen de politie hem duidelijk maakte dat hij getakeld zou worden als hij zijn voertuig in overtreding liet staan, stapte hij toch in zijn wagen en reed weg. Kort nadien merkte dezelfde patrouille de man op toen hij op agressieve wijze achter het politievoertuig reed. Voor het stoplicht zocht hij opnieuw de verbale confrontatie op met de politiemannen. Omdat de man de politie bleef achtervolgen, stapten de inspecteurs uit om hem opnieuw aan te spreken op zijn gedrag. De man ging opnieuw de confrontatie aan met de politie, waarop besloten werd tot een bestuurlijke aanhouding voor het verstoren van de openbare orde. Tijdens de arrestatie verzette de man zich hevig en werd er gebruik gemaakt van pepperspray. De man ramde op een bepaald moment de achterruit van de politie wagen met zijn hoofd, waardoor deze in stukken brak. Uiteindelijk kon hij overmeesterd en aangehouden worden. Gezien zijn gevaarlijke rijstijl en de verschillende inbreuken werd de procedure voor inbeslagname van zijn voertuig opgestart.

Bestuurder onder invloed gevat na achtervolging

Een ploeg van de mobiele eenheid wilde op 19 november een voertuig controleren in de Kalverstraat. Een ANPR-camera had opgemerkt dat het voertuig rondreed met een gestolen nummerplaat. De bestuurder probeerde zich aan de controle te onttrekken en reed weg van de politie. De inspecteurs zetten meteen de achtervolging in. De vluchtende bestuurder maakte tijdens de achtervolging verschillende ernstige overtredingen, reed aan hoge snelheid en bracht voetgangers, fietsers en automobilisten in gevaar. Na een tocht via onder meer de Slachthuislaan, de IJzerlaan en de Bredastraat kon de politie de bestuurder vatten ter hoogte van de Dahliastraat. De man testte positief op het gebruik van cocaïne. Bovendien reed hij rond zonder rijbewijs, hij kon enkel een voorlopig rijbewijs uit 2006 voorleggen. De man werd meteen gearresteerd, er werd een gerechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van de feiten en de geseinde nummerplaat. Ook de procedure voor de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig werd opgestart.

Middelvinger voor fietsende inspecteurs

Eind november reed een man aan hoge snelheid door de Lange Stuivenbergstraat. Ondanks de verkeersdrukte haalt hij een voorligger in. Bij het inhaalmanoeuvre moeten twee fietsers moeite doen om een aanrijding te vermijden, ook de bestuurder van de ingehaalde wagen is danig onder de indruk. De twee fietsers en de automobilist worden door de bestuurder ook op een middelvinger getrakteerd. De twee fietsers bleken echter agenten van het wijkteam. Zij besluiten de bestuurder aan de kant te zetten voor een controle. De man (38) bleek niet onder invloed van drugs, maar was door een medische aandoening wel niet in staat om veilig te rijden. Hij werd in het verleden wel al veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs en andere verkeers- en parkeerinbreuken. Gezien zijn agressieve rijstijl en zijn voorgaanden wordt zijn voertuig in beslag genomen.

Dronken man probeert controle te omzeilen

Begin december probeerde een bestuurder een controledispositief op de Rijnkaai te ontwijken. De bestuurder draaide de Amsterdamstraat in en werd achtervolgd door een motorrijder van de politie. Ter hoogte van de Kribbestraat werd de vluchtende bestuurder aangemaand tot stoppen, een politieman stelde zich schuin voor het voertuig op. De bestuurder legde de bevelen van de politie naast zich neer en koos opnieuw het hazenpad. Daarbij werd een aanrijding met een inspecteur maar nipt vermeden. Ter hoogte van de Van Meterenkaai negeerde de verdachte een rood licht en reed hij aan hoge snelheid de Brouwersvliet in. Uiteindelijk ‘parkeerde’ de man zich ter hoogte van een café. Bezoekers van het café moesten het voertuig ontwijken terwijl het aan hoge snelheid een parkeerplaats indraaide. De bestuurder zette het op een lopen, maar kon te voet gevat worden ter hoogte van de Van Meterenkaai. De bestuurder (25) testte positief op het gebruik van cocaïne, cannabis en amfetamines. Hij bleek al een groot aantal verkeersinbreuken te hebben gepleegd. In zijn wagen werd een vrouwelijke passagier aangetroffen. De dame was zwaar onder de indruk van de feiten. De bestuurder werd gearresteerd, de procedure voor inbeslagname van zijn voertuig werd meteen opgestart door de politie.