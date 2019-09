Politie neemt stevige tijgerpython in beslag: dik 6 meter lang, 80 kg zwaar en ‘net’ een levende kip achter de kiezen Patrick Lefelon

12 september 2019

19u32 0 Antwerpen Een bewoner van de Antwerpse wijk Luchtbal heeft na twintig jaar zijn tijgerpython moeten afstaan. Het dier had zo’n proporties aangenomen dat het niet langer kon leven in het terrarium in de rijwoning van de man. Donderdagmiddag ging de lokale recherche het dier ophalen, samen met een medewerker van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. Het dier was niet hongerig. Het had zondag nog een levende kip naar binnen gewerkt.

De politie kwam de wit-gele kolos eerder toevallig op het spoor. De eigenaar deed een paar dagen geleden aangifte van een inbraak in zijn woning; Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, merkten ze de slang op in de woonkamer. Je kan er ook moeilijk naast kijken: de tijgerpython is 6,5 meter lang en weegt om en bij de 80 kilo. Op zich zag het dier er goed verzorgd uit. De inspecteurs stelden zich echter vragen bij de opvallend kleine huisvesting van het kolossale dier. Ze namen foto’s en brachten de dienst leefmilieu van de lokale recherche op de hoogte. Daar werd hun vermoeden al snel bevestigd. Niet alleen bleek de voorziene ruimte veel te krap voor een slang van die omvang. Bovendien beschikte de eigenaar niet over de vereiste milieuvergunning om het dier te mogen houden.

Geschrapt van positieflijst

Commissaris Jos Rayen, diensthoofd leefmilieu van de lokale recherche: “Tot voor kort had de eigenaar zich nog in regel kunnen stellen mits de installatie van een kamerterrarium en de aanvraag van een vergunning. Maar daarvoor is het nu te laat. Vanaf 1 oktober wordt de tijgerpython geschrapt van de zogenaamde ‘positieflijst’ die opsomt welke dieren je mag houden als huisdier. Geen onterechte beslissing. Een tijgerpython is van nature agressief. Het terrarium voldeed niet als huisvesting: het was te klein en beschikte - als afsluiting - enkel over fragiele schuifraampjes van enkel glas. Als het dier ooit was ontsnapt in een hongerige bui en onderweg een kind was tegengekomen, hadden de gevolgen niet te overzien kunnen zijn.”

Hongerig was de python niet want hij had zich zondag nog tegoed gedaan aan een levende kip. Op wat gesis na liet hij zich makkelijk vangen. Er waren wel vijf volwassen mannen nodig om het glibberige zwaargewicht buiten te dragen. In de voortuin stond een bak voor hem klaar om hem te vervoeren naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Wat er in de toekomst met het dier gebeurt, wordt nog bekeken. Mogelijk verhuist het naar een geïnteresseerd serpentarium in Oost-Vlaanderen. De eigenaar riskeert nog een geldboete. Daar zal het gerecht over oordelen. Het feit dat hij abrupt afscheid moest nemen van zijn huisdier, waar hij al meer dan 20 jaar voor zorgde, kwam heel hard aan.