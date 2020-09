Politie neemt meer dan 200 flessen met lachgas in beslag CVDP

27 september 2020

14u48 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft dit weekend op verschillende plaatsen flessen met lachgas in beslag genomen. De zwarte ballonnen de erbij werden aangetroffen doet recreatief gebruik van lachgas vermoeden.

Enkele getuigen belden zaterdagavond naar de politie omdat er verschillende personen zich ophielden tussen voertuigen op een terrein aan de Boomsesteenweg. Omstreeks 21 uur trof de politie er vier personen aan, maar meteen gingen er twee vandoor. Samen met een politiehond zochten inspecteurs een van de gevluchte verdachten, die na een poosje weer opdook. Intussen vond de politie tussen twee auto’s een aantal flessen met lachgas. In een van de auto’s die voorzien was van een kooi, lagen nog een heleboel flessen. In totaal vonden de inspecteurs er maar liefst 148, deels verborgen tussen de zetels en achterin de wagen.

In een andere auto vonden de agenten nog opzetstukken die als demper kunnen gebruikt worden. Verder werden nog zwarte ballonnen aangetroffen wat het recreatief gebruik van lachgas deed vermoeden. De technische bijstand van de politie kwam ter plaatse om de flessen veilig op te bergen. Allen zijn ze bestuurlijk in beslag genomen. Ook de vierde betrokkene dook uiteindelijk op. Er is een proces-verbaal opgesteld.

Voorzorgstraat

Ook in de regio Zuid heeft het wijkteam gisteren lachgas in beslag genomen. Bij een actie tegen jongerenoverlast vonden ze 70 flessen lachgas in een auto die op de parking van een zorgcentrum aan de Voorzorgstraat stond. Niemand van de drie betrokkenen beschikte over de nodige vervoersdocumenten. De politie vond ook hier 64 zakjes met telkens 10 ballonnen in.