Politie neemt brandkast en 14 patserbakken in beslag Patrick Lefelon

09 juli 2019

12u15 342 Antwerpen Autoverhuurbedrijf BR-Cars in Wijnegem heeft veertien luxueuze huurauto’s moeten afstaan aan de politie. Het gaat om ‘gepimpte’ BMW’s, Mercedessen, Golf, Audi, meestal met Duitse nummerplaat. De wagens zijn in het kader van een witwasonderzoek door het speciale KALI-team, opgericht voor de strijd tegen de drugsmaffia, in beslag genomen.

In het drugsmilieu zijn luxueuze huurwagens populair. Verdachten beschikken over veel cash geld en dat geven ze graag uit aan ‘patserbakken’. Ook bij jongeren zijn de wagens in trek. Zij huren ze om een weekend uit te gaan of om te showen in trouwstoeten.

Eén van de bekendste verhuurbedrijven in die sector is BR-Cars van eigenaar Brahim B. (33), een gewezen kickbokser met als bijnaam ‘Tik tik’. Op zijn website vind je de uitgebouwde Mercedessen AMG, BMW’s en zelfs Rolls-Royce en Bentley.

De wagens zijn te huur voor 350 euro per dag (Mercedes A-klasse) tot meer dan 2.000 euro voor een Lamborghini. Voor de wagens moeten ook forse borgen, 20 tot 30.000 euro, betaald worden.

Het verhuurbedrijf heeft wel naam gemaakt in zijn sector. Er komen ook bekende namen over de vloer . Zo pronkt zaakvoerder Brahim B. op de foto met Ajax-voetballer Hakim Ziyech.

Fraude

Twee weken geleden werden Brahim B. en twee kompanen echter veroordeeld door de Antwerpse correctionele rechtbank. De rechters vonden bewezen dat er was gefraudeerd met de verhuring. BR-Cars huurde zelf luxewagens in Duitsland en betaalde die daar cash. Hij smukte zijn boekhouding op door een deel van de verhuuractiviteiten niet in te schrijven.

Brahim B. werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Zijn kompanen Khalid El Y. en Saïd El F. kregen straffen van 10 en 4 maanden met uitstel. De straf viel laag uit omdat de rechter vond dat de redelijke termijn was overschreden.

Brandkast

De actie van vanmorgen bij BR-Cars op de Autolei in Wijnegem kadert in een nieuw onderzoek. Het KALI-team van federale en lokale politie bekijkt de uitwassen van de drugshandel in Antwerpen. De aanpak van verdachte autoverhuurbedrijven is er daar één van. Vanaf 10 uur viel de politie binnen bij BR-Cars. Met zeven takelwagens werden in totaal 14 luxe-auto’s afgevoerd. Het ging onder meer om een Mercedes AMG, Golf GTI, Volvo X90, Mercedes Cabrio, Mercedes GL, Mercedes GLA, Mercedes CLA 63 AMG en ook om een Range Rover.

Na de inbeslagname van de auto’s ontmantelden de speurders het volledige kantoor. De boekhouding, de meubelen en ook een brandkast werd in een vrachtwagen van de politie geladen.

Brahim B. reageerde gisteren niet op onze oproepen voor een reactie. Zijn advocate wenste evenmin te reageren.