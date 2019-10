Politie maakt proces-verbaal tegen dokwerkers die van gevonden cocaïne proeven PLA/Belga

03 oktober 2019

18u26 10 Antwerpen De Antwerpse havenmiddens zijn in de ban van een gsm-filmpje waarin dokwerkers zich vrolijk maken over een lading cocaïne. De mannen doen een pakje open om te proeven. “Moet toch zien dat da cocaïne is”, zegt een dokwerker. De proef is positief: “Amaai, dat is pure jack!”

Het filmpje deed vorige week al de ronde maar bereikte gisteren pas de werkgeversorganisatie CEPA. Op de video maken de mannen zich vrolijk over een lading cocaïne die gevonden wordt tussen de zakken koffie. De proefsessie van de coke gaat gepaard met veel jolijt.

Werkgeversorganisatie CEPA ziet er de lol niet van in. “De personen in kwestie volgden niet de richtlijnen die we voorschrijven”, zegt Yann Pauwels van CEPA aan de openbare omroep. “Op z’n zachtst gezegd vinden we het bijzonder jammer dat men er op die manier mee omgaat en dat ze er filmpjes en foto’s van gaan maken.”

Volgens de federale politie dateren de feiten al van april. “Het filmpje moet gemaakt zijn tussen het moment dat wij melding kregen van de cocaïne en het moment dat onze mensen op locatie kwamen”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerder bij de federale politie. “We zijn bezig met de identificatie van de havenarbeiders, zij zullen een proces verbaal krijgen. Dan is het aan het parket om te bepalen of er nog verdere gevolgen aan gegeven worden.”

Ontslagen

CEPA verstrengde haar aanpak van filmpjes op sociale media nadat deze zomer enkele dokwerkers een politie-interventie filmden op kaai 1742. Daarop was te zien hoe twee drugsuithalers die zichzelf hadden opgesloten in een container door de politie werden bevrijd. De mannen hadden zelf de politie gebeld omdat zij door de hitte dreigden te stikken. De twee uithalers waren geen dokwerkers.

De havenarbeider die het originele filmpje had gemaakt en doorgestuurd, is ontslagen.