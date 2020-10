Politie maakt komaf met trouwstoet

CVDP

12 oktober 2020

17u37 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft zondag drie mannen betrapt op verschillende verkeersovertredingen tijdens een trouwstoet.

Bij een verkeersactie merkte een anonieme patrouille in de omgeving van de Schijnpoortweg een zogenaamde trouwstoet. Een van de auto’s had een burn-out gemaakt op de rijbaan. De bestuurders in de kolonne begingen ook verschillende verkeersinbreuken toen ze de snelweg op wilden rijden. Zo verleenden ze onder meer geen voorrang.

Voor de veiligheid van de andere weggebruikers achtten de agenten het noodzakelijk om de wagens onmiddellijk te stoppen. Samen met geüniformeerde politieploegen werden de auto’s aan de kant gezet. Een man die zijn identiteit weigerde bekend te maken, is bestuurlijk gearresteerd en werd meegenomen naar het kantoor voor identificatie. De man die de burn-out maakte, zag zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken worden. Hetzelfde voor de bestuurder die geen voorrang verleende.