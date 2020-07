Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie na achtervolging van twintig minuten: drie verdachten gepakt Sander Bral

19 juli 2020

17u15 14 Antwerpen Na een spectaculaire achtervolging van twintig minuten in Antwerpen-Noord en het havengebied heeft de politie zondagnamiddag een wagen met Franse nummerplaten kunnen klemrijden in Merksem. De politie loste een waarschuwingsschot vooraleer de drie inzittenden van de vluchtende wagen gearresteerd werden. Zowel het voertuig als de verdachten zijn uitvoerig gekend bij politie en parket.

Het is nog niet duidelijk waar precies maar zondagmiddag rond vier uur werd ergens op het Antwerps grondgebied een geseinde wagen met Franse nummerplaten opgepikt door een slimme ANPR-camera. De lokale politie stuurde meteen ploegen ter plaatse maar de bestuurder van het verdacht voertuig had duidelijk geen zin om mee te werken aan de controle. Hij reed weg en startte een achtervolging die uiteindelijk pas twintig minuten later zou stranden in Merksem.

“De bestuurder en zijn twee passagiers reden met hoge snelheid richting de Nederlandse grens”, zegt Sven Lommaert van de lokale politie. “Ter hoogte van Stabroek maakte ze rechtsomkeer en reden ze via het havengebied terug richting stad. In de haven kregen onze ploegen bijstand van de scheepvaartpolitie en de helikopter van de federale politie werd ook opgetrommeld. Tijdens de achtervolging werden snelheden gehaald van boven de tweehonderd kilometer per uur.”

Schot gelost

In het kleine straatje Roederdelft aan de Groenendaallaan in Merksem eindigde de dolle rit uiteindelijk. “Onze diensten konden de bestuurder daar klemrijden”, gaat Lommaert verder. “Niemand raakte daarbij gewond en de wagens raakten ook niet zwaar beschadigd. Wel moest er een waarschuwingsschot gelost worden. De drie inzittenden konden gearresteerd worden. Ze zijn gekend bij ons, net zoals het verdachte voertuig, dat getakeld werd voor sporenonderzoek. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er verdachte zaken aanwezig zijn in de wagen en of er tijdens de achtervolging eventueel verdachte zaken uit de auto zijn geworpen.”

Bij elk schietincident van de politie, ook bij waarschuwingsschoten, wordt er standaard een intern onderzoek gestart. Een expert kwam ter plaatse om te bepalen of het schot gerechtigd was.

Antwerps drugsmilieu

De achtervolging doet denken aan drie zondagen terug toen twee Fransen van de snelweg in Antwerpen werden geplukt. De twee verdachten dropen net af na de mislukte ontvoering van de gekende Antwerps drugscrimineel M.R.C. op Linkeroever. Een week later, opnieuw op zondag, werd opnieuw een verdacht voertuig klemgereden op de Ring en ook toen waren er drugs in het spel. Twee dagen later dan werden drie verdachten klemgereden op de E19 in het Antwerpse Edegem.

Volgens onze informatie gaat het ook deze keer om drugskoeriers, maar dat werd niet officieel bevestigd.