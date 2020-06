Politie legt lockdownfeestje met meer dan 60 jongeren stil op Antwerpse Meir JAA

28 juni 2020

13u09 284 Antwerpen Een bewoner van de Meir verwittigde zaterdagnacht de politie omdat er in de straat een feestje aan de gang zou zijn. Daarbij was er sprake van lawaaioverlast en werden de maatregelen rond COVID-19 niet nageleefd.

“Bij aankomst van onze mensen werd vastgesteld dat er bijzonder veel volk aanwezig was in het appartement”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “Een aantal mensen probeerde zich zonder succes te verstoppen. In totaal werden meer dan 60 aanwezigen beboet, allemaal tussen de 18 en de 34 jaar. Iedereen verliet de locatie zonder verdere problemen.”

