Politie legt barbecue op straat met acht personen stil: één deelnemer overtreedt al voor vierde keer coronaregels Sander Bral

31 mei 2020

15u58 20 Antwerpen De politie moest zaterdagavond tussenkomen op een pleintje aan de Desguinlei omdat acht personen er waren samengekomen rond een barbecue. Twee van de acht gingen lopen en konden iets verderop in de Van Putlei ingehaald worden. Eén van hen werd al voor de vierde keer betrapt op het niet naleven van de coronamaatregelen en werd bestuurlijk aangehouden.

De lokale politie zag zaterdagavond hoe acht personen aan het barbecueën waren aan de Desguinlei. Zelfs na de sociale versoepeling van de coronamaatregelen is dat nog steeds niet toegestaan momenteel. Toen de politie wilde controleren, sloegen er twee personen op de vlucht. In de Van Putlei konden ze staande gehouden worden na een korte achtervolging. Eén van de twee werd meegenomen omdat hij al de vierde keer betrapt werd door de politie op het negeren van de maatregelen rond Covid-19. Hij werd bestuurlijk aangehouden maar mocht in de loop van de nacht weer beschikken.

Het barbecuefeestje werd stilgelegd en de deelnemers werden naar huis gestuurd. Ze hebben wellicht allemaal een boete aan hun been.