Politie kan straatrover (32) meteen klissen Sander Bral

10 augustus 2020

15u31 0

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag in de Nationalestraat bestolen van zijn portefeuille en gsm. Na de overval vluchtte de dader weg. Aan de Gerlachekaai merkte één van de interventieteams van de politie iemand op die aan de omschrijving van de dader voldeed. De man werd tegengehouden en de politie vond de gsm en de portefeuille die net gestolen werden bij het slachtoffer.

De verdachte werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. Het gaat over een man van 32 jaar die geen vast verblijf heeft en illegaal in ons land verblijft. Het slachtoffer van 55 jaar kreeg hulp van een ziekenwagen aangeboden voor een wonde in het aangezicht.