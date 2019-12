Politie kan dronken brokkenpiloot met rijverbod tot 2021 aan kant zetten Sander Bral

19 december 2019

15u22 0

In de Abdijstraat op het Kiel contacteerde een man de politie omdat zijn geparkeerde wagen beschadigd was. Een patrouille die toevallig in de buurt was, werd door omstaanders aangesproken en kon de bestuurder aan de kant zetten die de beschadigingen had veroorzaakt. Deze was doorgereden na de aanrijding. In de buurt van het ongeval werd nog een beschadigde, geparkeerde wagen aangetroffen. De brokkenpiloot, een man van 52 jaar, legde een positieve ademtest af. Bovendien was de keuring van zijn wagen niet meer geldig en had hij geen rijbewijs op zak. “De reden was eenvoudig, de man had een rijverbod tot 2021 openstaan”, klinkt het bij de politie. “Zijn voertuig kreeg een wielklem. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor dronken rijden en vluchtmisdrijf.”