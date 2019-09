Politie kan dief (41) bij de kraag vatten dankzij beschrijving slachtoffer Jan Aelberts

30 september 2019

21u31 0 Antwerpen De politie heeft een 41-jarige dief kunnen oppakken, kort nadat die een 51-jarige vrouw beroofd had. Dankzij de beschrijving van de vrouw werd de man snel gevonden.

Een vrouw werd in de nacht van zondag op maandag bestolen van haar portefeuille. De feiten gebeurden aan de Lange Noordstraat. Het slachtoffer van 51 jaar kon de eerste patrouilles die ter plaatse kwamen een goede beschrijving geven van de verdachte. In de Lange Brilstraat kon een andere patrouille iemand doen stoppen die aan die beschrijving voldeed.

De man was buiten adem en kon geen zinnige uitleg geven over zijn aanwezigheid op straat in die omgeving. De verdachte werd gefouilleerd maar had niets op zak dat kon verwijzen naar de roof. In de omgeving werd wel de portefeuille terug gevonden. Een aantal bijkomende elementen uit het onderzoek zorgden ervoor dat de verdachte wel degelijk in aanmerking kwam voor de diefstal. De man van 41 jaar werd gearresteerd. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.