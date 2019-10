Politie kan dealer oppakken dankzij opmerkzame bewoners Jan Aelberts

14 oktober 2019

16u54 0 Antwerpen Enkele bewoners uit de Pater de Dekenstraat verwittigden de politie dat er mogelijk drugs verkocht werd in de omgeving. De politie kwam ter plaatse en was getuige van een drugsdeal. De bestuurder werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het wijkondersteuningsteam van Zuid kreeg via bewoners uit de omgeving van de Pater de Dekenstraat te horen dat er mogelijk drugs verkocht werden in de omgeving daar. Er was sprake van een man die in de buurt van horecazaken kwam bellen met een smoes om daarna naar een auto te stappen. Het viel de mensen op dat dit steeds over hetzelfde voertuig ging. Het wijkteam is met die informatie meteen aan de slag gegaan en kon het voertuig opmerken.

Ook zondag kwam een man aangewandeld die op de auto af stapte. Er was duidelijk te zien hoe er iets verhandeld werd, wellicht drugs. Gezien dat vermoeden werden de koper en het voertuig gecontroleerd. De koper gaf onmiddellijk toe dat hij net drugs gekocht had. De bestuurder en de passagier van de wagen (21 en 19 jaar), die wat verderop aan de kant was gezet, hadden een grote som geld op zak. Er werden ook nog 12 verkoopsklare dosissen cocaïne gevonden. Onder meer het voertuig, het geld en de drugs werden in beslag genomen. De bestuurder wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De passagier mocht na verhoor beschikken. De koper van 47 jaar kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld.