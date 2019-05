Politie-inspecteur moet Iron Man staken: “Maar hij blijft de held van Collette” Jan Aelberts

27 mei 2019

11u56 34 Antwerpen Politie-inspecteur Dirk Van Camp heeft afgelopen weekend de Iron Man in Lanzarote moeten staken. Aan zijn drive of conditie lag het niet, wel aan een technisch probleem. Dirk liep de Iron Man voor het dochtertje van zijn collega. De 3-jarige Collette werd geboren met een zwaar hersenletsel.

De gehoopte triomf bleef uit, minder nobel is de actie van Dirk er niet om. “Dirk werd door materiaalproblemen gediskwalificeerd”, zegt de papa van Collette vanuit Lanzarote. Samen met zijn dochtertje trok hij naar daar om haar held aan te moedigen. “Zijn stuur kwam meermaals scheef te staan. Hij trok het een paar keer recht, maar ter hoogte van kilometer 82 werd hij aan de kant gezet. De organisatie heeft toen beslist dat het te onveilig was om verder te rijden. Helaas was het materiaal niet even sterk als Dirk zelf, maar het blijft een prachtige prestatie en we hebben ontzettend veel respect voor hem.”

“Mijn dochter is in januari 2016 geboren met cerebrale parese, een zwaar hersenletsel waardoor ze heel veel moeite heeft om te lopen en haar handje niet kan bewegen”, vertelde de mama van Collette eerder in deze krant. “Zeventig procent van haar rechterhersenhelft is beschadigd. Ook slikken en zelf eten verteren lukt haar amper. Ze krijgt elke dag acht uur lang sondevoeding. Het heeft meer dan een half jaar geduurd voordat we wisten waar we aan toe waren. De schade aan haar hersenen is permanent, maar we knokken hard. Bij revalidatiecentrum TRAINM oefent ze het lopen en dat doet ze goed. Met de spalken in haar schoenen zie je amper dat ze problemen heeft. In haar linkerhand heeft ze nog altijd geen kracht, maar ook die hopen we binnenkort te kunnen trainen.”

Hoewel de ouders van Collette allebei hard werken en een goed loon hebben, is het geld aan het einde van elke maand op. En dus sprong Dirk Van Camp (54) in de bres. Hij droomde ervan samen met Collette over de meet te lopen, maar het mocht niet baten. Voor de kleine Collette blijft hij een held. Het meisje troostte hem en lachte onverstoorbaar.

Het gezin steunen kan nog altijd hier.