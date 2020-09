Politie in burger controleert handelszaken: 16 personen betrapt op zwartwerk CVDP

27 september 2020

15u58 0 Antwerpen Het wijkteam van regio Oost heeft samen met Dienst Arbeidsinspectie zaterdag verschillende handelszaken gecontroleerd.

“Het toezicht gebeurde door collega’s in burger en in uniform en was gericht op inbreuken tegen het arbeidsreglement”, klinkt het bij Politiezone Antwerpen. De politie en de inspectiediensten bezochten cafés, supermarkten en restaurants. “Zestien personen zijn betrapt op zwartwerk. Er zijn drie processen-verbaal opgesteld omdat de reglementering rond deeltijdse arbeid niet gevolgd werd. In één zaak was er een probleem met de voedselveiligheid. Drie keer was er een probleem met de studentenovereenkomst. Twee keer is opgetreden omwille van problemen met mondmaskers in het kader van COVID-19.” Zes andere zaken die de politie en de inspectie over de vloer kregen, waren in orde.