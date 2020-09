Politie houdt man tegen met 60.000 euro op zak, zijn uitleg: “Toevallig gevonden” Jasper van der Schoot

01 september 2020

13u47 0 Antwerpen In het centrum van Antwerpen is een man opgepakt met 60.000 euro cash geld in verdachte pakketjes. Hij verklaarde tegen de politie dat hij dit geld gevonden had. Ondertussen is hij aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum hield dit weekend toezicht in de Osystraat, vlak bij de Franklin Rooseveltplaats, in het kader van druggerelateerde overlast. Ze merkten een man op die na een kort bezoek aan een pand buitenkwam met een verdacht pakketje. De man werd gecontroleerd en bleek in het bezit van 60.000 euro (!) cash geld, netjes verpakt in pakketjes met plasticfolie.

De man verklaarde aan de politie dat hij het pakje had gevonden, samen met een autosleutel die hij in zijn hand had. In het pand dat de man had bezocht bevonden zich nog vier personen, 5.000 euro cash en een apparaat om het cash geld te tellen. Al het geld en de wagen van de verdachte werden in beslag genomen. De man met het cash geld werd gearresteerd.

Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter.