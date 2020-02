Politie houdt grote actie tegen overlast Jan Aelberts

04 februari 2020

15u31 0 Antwerpen De Antwerpse politie hield maandag een grote actie tegen overlast in Deurne, Borgerhout extra-muros en Groenenhoek.

Er werd door elf patrouilles te voet gepatrouilleerd, zowel in uniform als in burger. Vanuit de telecommandokamer werden de ploegen aangestuurd door de veiligheidscamera’s om overlast op heterdaad te betrappen. Er werden tijdens de actie 31 verkeersovertredingen beboet en 106 parkeerovertredingen uitgeschreven. Eén onverzekerde bromfiets werd in beslag genomen. Er werden ook 10 GAS-boetes uitgeschreven, onder meer voor een loslopende hond, een sluikstorter, een wildplasser, vandalisme en een ‘kaartjessteker’. Zes gecontroleerde personen hadden drugs op zak en één jongere werd gezocht in het kader van een onderzoek van de lokale recherche.