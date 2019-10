Politie houdt grote actie tegen overlast in noorden van Antwerpen Jan Aelberts

14 oktober 2019

De Antwerpse politie hield zaterdag een grote actie onder de naam 'Noorderlicht' tegen overlast in het noorden van onze stad. Het verkeerd werd gecontroleerd op rondtrekkende dader groepen en er was een actie tegen drugsoverlast.

Verschillende diensten van de regio Noord - het verkeersondersteuningsteam, het wijkondersteuningsteam en een aantal wijkteams - sloegen zaterdag de handen in elkaar voor een actie met als doel het verminderen van elke vorm van overlast in de noordelijke regio van de stad. Het verkeer werd gecontroleerd om eventuele rondtrekkende dadergroepen op te sporen. In de omgeving van de Bredabaan, Gijselstraatje en de Constant de Jonghestraat werd gewerkt op drugsoverlast. En er was een verkeerscontrole.

Bij de actie werden 45 auto’s en 80 personen gecontroleerd. Eén bestuurder van een bromfiets legde een positieve ademtest af en zag zijn rijbewijs meteen ingetrokken worden. Zijn voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Ook een bestuurder van een auto zag zijn rijbewijs om dezelfde reden ingehouden worden. Zeven bestuurders kregen een waarschuwing voor gebrekkige autoverlichting. Twee keer werd vastgesteld dat de veiligheidsgordel niet gedragen werd. Eén bestuurder gebruikte de gsm achter het stuur. Er zijn ook drie processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit.

Bij controle van een handelszaak werden processen-verbaal opgesteld wegens zwartwerk, verboden wapenbezit en het niet beschikken over een geldige drankvergunning. Door het gebrek van de drankvergunning werd de zaak ook gesloten.