Politie houdt actie tegen drugsoverlast in Korte Zavelstraat: “Winkeliers zien omzet dalen”



CVDP

27 september 2020

17u46 0 Antwerpen De politie heeft dit weekend een actie opgezet tegen overlast in de omgeving van de Korte Zavelstraat in Antwerpen-Noord. Volgens de plaatselijke winkeliers jagen groepen drugsdealers hun klanten weg. Tijdens de actie werden 20 processen-verbaal opgesteld.

Het was niet de eerste keer dat de Korte Zavelstraat te maken heeft met overlast. In 2011 vonden er verschillende incidenten met drugsdealers plaats. In augustus dat jaar ontstond er een vecht- en steekpartij na een mogelijk uit de hand gelopen drugsdeal. Vervolgens kwamen enkele honderden buurtbewoners, onder wie heel wat winkeliers, de straat op en braken er relletjes uit. Ook een winkel en het politiekantoor in de Handelstraat werden bedreigd. De politie kwam ter plaatse met alle inzetbare interventieploegen, maar kon met bemiddelingsteams van agenten in burger de menigte enigszins kalmeren. Onder meer naar aanleiding van deze gebeurtenissen startte burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn ‘war on drugs’.

Intimidatie

Volgens Nico Volckeryck van het Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft de Korte Zavelstraat vandaag terug te maken met dezelfde problemen als negen jaar geleden. Vrijdag ging hij er langs om te luisteren naar klachten van de handelaars. “We hebben viswinkels, kruideniers en koffiebars bezocht en de uitbaters hadden het allemaal over hetzelfde probleem”, vertelt hij. “Een bende illegale mannen zorgt er volgens hen voor overlast met de verkoop van drugs. We hebben dat daar ter plaatse kunnen constateren. De handelaars worden geïntimideerd door de drugsdealers. Ze verliezen heel wat klanten en zien hun omzet dalen. Als de daders worden opgepakt, staan ze een paar dagen later terug voor de deur.”

Na overleg tussen de politie, de handelaars en het stadsbestuur werd besloten om over te gaan tot actie. Het wijkondersteuningsteam was de voorbije dagen aanwezig in de Korte Zavelstraat om de veroorzakers van overlast op heterdaad te betrappen. Tegelijk werkte de aanwezigheid van de politie ontradend op wie van plan was om er drugs te kopen of verkopen. “In twee dagen werden 37 personen gecontroleerd en 20 processen-verbaal opgesteld, hoofdzakelijk voor bezit van drugs. De meeste kopers kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld”, klinkt het bij Politiezone Antwerpen.

Drugs in onderbroek

Zaterdag controleerden de agenten er iemand die illegaal in het land verbleef. “Hij had naast een gebruikershoeveelheid hasj ook nog 39 gebruikersdosissen in zijn onderbroek verstopt en nog een groter stuk tussen zijn benen gestoken.” Nog drie andere personen die illegaal in het land verblijven werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken, die op zaterdag mee op het terrein was.

Volckeryck is tevreden met de aanpak van de politie. “Het recht op ondernemen werd in de Korte Zavelstraat onmogelijk gemaakt door die bende drugsdealers. We zijn blij dat de stad op de vraag van het Syndicaat voor Zelfstandigen is ingegaan en snel heeft opgetreden tegen de overlast. Ook de winkeliers zijn tevreden.” Politiezone Antwerpen laat weten dat in de toekomst nog gelijkaardige acties zullen plaatsvinden.