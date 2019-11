Politie handen vol voor intrede Sinterklaas Sander Bral

17 november 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio West van de lokale politie heeft er in de nacht van vrijdag op zaterdag voor gezorgd dat het parcours voor de intrede van de Sint autovrij was. Na de takelwerken werd de focus verlegd op onder meer parkeeroverlast. Zo werden vijftien voertuigen geverbaliseerd omdat ze verkeerd geparkeerd stonden. Het ging onder andere over vier foutparkeerders in een woonerf, één op een brandweg, drie op mindervalidenplaatsen, vier op het voetpad en drie in een voetgangerszone.

Aan de Ernest Van Dijckkaai werd een bestuurder tegen gehouden die te veel had gedronken. Drie uur mocht hij niet meer rijden. Aan de Mexicobrug negeerde een man die te veel gedronken had het rode verkeerslicht: zes uur rijverbod en een proces-verbaal voor de overtreding.

De politie zag twee taxi’s tegen de richting in rijden in de omgeving van de Grote Markt. Eén voertuig was niet geldig gekeurd waardoor de dienst werd stopgezet. Een Frans voertuig reed met een kapot dimlicht. De passagier en bestuurder hadden geen identiteitskaart op zak. Ze hadden ook geen geldige papieren van de wagen bij. Ze werden bestuurlijk aangehouden en het voertuig werd in beslag genomen. Binnen dertig dagen moeten ze aantonen dat het voertuig van hen is. Zo niet, wordt het verbeurd verklaard.